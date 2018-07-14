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Станислав Черчесов: "Гордимся нашими парнями!"


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов в интервью Der Spiegel заявил, что гордится игроками национальной команды. 

- Мы очень гордимся нашими парнями, - сказал российский специалист. - Они воплотили все то, что планировалось. Теперь нужно проанализировать наши недостатки, чтобы бороться за титул на следующем турнире. 

- С какими тактическими новшествами вы столкнулись на этом чемпионате мира?

- Стало необходимо намного раньше вносить изменения в игру. Иногда приходится реагировать после первых десяти минут, ведь в перерыве может быть слишком поздно. К примеру, я выпустил пять защитников в матче против Испании, а также оставил Черышева в запасе. Они же ожидали увидеть его в стартовом составе, поэтому выпустили защитника Начо специально против Дениса. Таким образом, Испания потеряла около 60 минут. 

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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