Станислав Черчесов: "Головин провел достойный чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек Александр Головин провел достойный чемпионат мира, хотя и мог бы сыграть полезнее в конкретных моментах.

Почему у Головина после Саудовской Аравии при сохранившемся объеме работы и пользе пропала конкретика – голы и передачи?

– Не забудем, что он молодой футболист. К таким надо очень аккуратно подходить. Тем более что все эти хвалебные статьи, все разговоры об интересе "Ювентуса", "Челси", "Барселоны" – вещь очень опасная. Это отвлекает. Мы с ним пару раз беседовали на эти темы и постарались сделать все возможное, чтобы не отвлекаться, а концентрироваться исключительно на чемпионате мира.

Надо отдать Головину должное – ни по объему, ни по желанию, ни в борьбе никаких нареканий к нему быть не может. Однако конкретика, как вы верно говорите, пропала. Тут и уровень соперников другой. При всей навалившейся на него шумихе он сыграл достойный чемпионат мира, забил гол и сделал три голевые передачи, но думаю, что в той самой конкретике действительно мог быть чуть полезнее. (Игорь РАБИНЕР).

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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