Станислав Черчесов: "Главное, чтобы Фернандес понимал, что делать на поле"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник Мариу Фернандес еще далек от знания русского языка. Уроженец Бразилии вошел в расширенный состав сборной для подготовки к чемпионату мира-2018 и сегодня принял участие в тренировке на сборе в Новогорске.

– Мариу Фернандес заговорит по-русски?

– Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Мариу все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу