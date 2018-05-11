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Станислав Черчесов: "Фернандес может сыграть крайнего центрального защитника"


 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

​Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на пресс-конференции о возможности использования защитника ЦСКА Мариу Фернандеса на правом фланге обороны национальной команды. По его словам, должно пройти определенное время, чтобы он чувствовал себя комфортно.

– Я общался с Виктором Гончаренко на январском сборе, – сообщил Черчесов. – Мы уже прежде использовали Мариу на позиции крайнего центрального защитника, провели эксперимент. Человек может играть здесь. Но должно пройти определенное время, чтобы он чувствовал себя комфортно. На таких позициях надо не думать, должен работать автомат, интуитивно. Кстати, когда он начинал играть правого линейного защитника, тоже некомфортно себя чувствовал. Но потом приобрел навык.

Фернандес получил российское гражданство летом 2016 года и уже провел 3 матча за сборную России. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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