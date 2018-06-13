Станислав Черчесов: "Есть чувство, что в матче с Саудовской Аравией все пойдет как надо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что задача команды на чемпионате мира – своей игрой воодушевить российский народ.

- Вопрос и тренеру, и игроку. Это огромный турнир для России и всего мира. Какой месседж российскому народу вы пошлете за день до первого матча? - спросил журналист из Дании.

- Вы из Дании, поэтому вам, хотите вы этого или нет, русскую душу не понять. У меня есть чувство, что завтра полстраны только в момент первого свистка узнает, что начнется чемпионат мира, и все пойдет как надо. Наше дело - игрой воодушевить народ. Словами еще никто ничего не сделал. Делами надо доказывать свою состоятельность.

- Буду краток. Мы внутри команды очень хотим, чтобы народ гордился своей сборной. Мы очень хотим этого добиться, - сказал, в свою очередь, полузащитник сборной России Александр Самедов.

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск). (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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