Станислав Черчесов: "Если все заметили только пробег, нужно еще прибавлять"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая рассказал, за счет чего команда отлично выглядит физически. По его словам, важную роль в этом играет запредельная мотивация футболистов.

- Как вы думаете, наша сборная в состоянии сыграть с двумя форвардами с первых минут?

- Разве есть запрет? Если есть, то нельзя. На последних тренировках мы пробовали и этот вариант, потому что ситуации бывают разные. Так что все возможно. Мы и в три нападающих играли на чемпионате Европы, но ничего из этого не получилось. Главное - как работает механизм. Надо создавать комфортные условия футболисту, чтобы он себя проявлял. Если у нас два чистых нападающих, то это чуть опрометчиво, потому что нет замен впереди. А как я уже говорил перед чемпионатом мира, если нет третьего нападающего, который нас бы усилил, мы специально не будем ничего делать.

- В первых двух матчах сборная России пробежала больше всех остальных. Как объясните этот факт?

- Если кроме пробега никто ничего не заметил, значит, нам надо еще кое в чем прибавлять. И мы сделаем это. Мы и перед Кубком конфедераций были в хорошем состоянии. Естественно, какие-то коррективы сделали. Сейчас команда выглядит еще лучше, чем тогда. Есть и мотивационный момент, внутреннее состояние футболистов, которые хотят показать себя на чемпионате мира. А главный из этих моментов - то, что мы играем дома и что нас поддерживает публика. Поэтому мы на сегодняшний день делаем что-то лучше, чем другие. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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