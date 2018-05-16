Станислав Черчесов: "Если мнение Березуцких не поменялось – значит, его надо уважать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие не намерены возвращаться в национальную команду.



- Судя по тому, что за несколько дней до объявления состава вы вновь говорили с Березуцкими – до последнего надеялись на то, что они передумают.

– У нас спокойный диалог, мы разговариваем на разные темы. Да, несколько раз встречались и обсуждали это. Мы всегда должны проявлять терпение, тут нельзя настаивать. И если мнение братьев не поменялось – значит, его надо уважать. Они опытнейшие футболисты, не понаслышке знают, что такое большой турнир, и могут оценить свое состояние и степень готовности к нему. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь