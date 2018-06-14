Станислав Черчесов: "Если кто-то из футболистов наденет корону, мы ее собьем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился мнением о матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0).

- Команды самого низкого рейтинга в турнире выдала один из самых выдающихся первых матчей. Вы нас водили за нос (вопрос по-английски)?



- Столько людей за нос водить сложно, даже для таких больших мастеров, как мои футболисты. Мы никого за нос не водили, а занимались своей работой. Четко готовились, понимали, что нас ждет. Быть хорошим - это одно, а быть хорошим в то время и в том месте, когда надо - это совершенно другое. Мы планомерно готовились, выбирали игроков, делали свои выводы.



- Вы были расслаблены на пресс-конференции вчера. И сегодня на бровке тоже. А после третьего гола (его забил Артем Дзюба. - Прим. "СЭ") порадовались, показали жест рукой.



- Двумя руками.



- Что было у вас в мыслях?



- Вы все дни будете меня видеть, какой я есть. Выиграли мы или проиграли, ничего у меня не меняется. Иногда наша работа доставляет радость болельщикам, иногда нет. Мы честно выполняем работу. Да, и вчера, и сегодня я был расслаблен, потому что знаю, как команда готовилась, и как игроки общаются. Мне доставляет удовольствие работать с ними и реагировать на то, как они выполняют наши задания и делают свою работу. Любой тренер зависит от команды, от футболистов.



- Сейчас целая страна и весь мир будет говорить об этих пяти голах.



- Нет проблем.



- А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?



​- В любом случае это лучше, если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Но это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре. Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех. (Игорь РАБИНЕР)

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