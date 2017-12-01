Станислав Черчесов: "Если Дзагоев сказал, что это худший чемпионат России – значит, так и есть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" признался, что за время работы с национальной командой у него не возникало проблем с клубами. Также он отказался комментировать то, что чемпионат России проводится по системе "осень-весна".

– За время работы в сборной у вас были конфликты с клубами?

– Нет. Мы часто видимся с тренерами российских команд. Если есть вопросы, обсуждаем их лично или по телефону. Мы ведем открытый диалог со всеми, причем на всех уровнях. Медицинский персонал общается на своем уровне, тренеры по физической подготовке на своем, а я нахожусь в тесном контакте с главными тренерами и руководителями клубов.

– Алан Дзагоев заявил, что нынешний чемпионат России – худший на его памяти. Согласны с ним?

– Алан – вдумчивый парень. Если он так сказал – значит, так и есть. Ведь он выходит на поле, а не я. А почувствовать силу соперников можно только на своем опыте. Со стороны судить об этом необъективно.

– Как относитесь к проведению игр РФПЛ по системе "осень-весна"?

– Мы играем по этой системе уже не первый год. Зачем еще раз это обсуждать?

– Вы же можете как тренер сборной высказать свое мнение по этому вопросу. А также по вопросу лимита на легионеров.

– Если мое мнение будет важно для членов исполкома РФС, я его выскажу. Безусловно, мы думаем и обсуждаем такие вещи, но федерация создает рабочие группы, которые более глубоко изучают эти вопросы.