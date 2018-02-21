Станислав Черчесов: "Если бы Шатов играл за "Зенит-2", его шансы на попадание в сборную были бы минимальными"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он отметил, что никогда не советует игрокам переходить в тот или иной клуб.
- А Шатов поступил правильно, уйдя в аренду в "Краснодар"?
- Отвечу философски. Мы внимательно за всеми наблюдаем, не вмешиваемся ни в чью работу. Каждый сам должен принимать решение, уходить или оставаться.
- Но согласитесь, если бы Шатов остался в "Зените-2", вы бы его не рассматривали как потенциального игрока сборной?
- Шансы были бы минимальными. Но, опять же, мы никогда никому не советуем переходить. А то человек оказывается в другом клубе, играет не на том уровне, и мы его не вызываем. А потом он еще обижается. Так что, считаю, пусть сами принимают решения. Наша задача - оценивать, отслеживать, анализировать.
SS-1525-Sergey
Если бы тренера в сборную отбирали по мастерству, а не по блату и понятиям, то шансы Черчесова были бы ни минимальными, а их и не было бы. Что и доказал КК-17, и надеюсь очень и на ЧМ-18.
08:54