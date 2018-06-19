Станислав Черчесов: "Дзюба вышел бы против Египта, даже если бы Смолов забил аравийцам"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Артем Дзюба вышел бы на матч против Египта (3:1) вне зависимости от того, насколько успешно сыграл бы Федор Смолов с Саудовской Аравией (5:0) в предыдцщей встрече.

- Можно назвать Дзюбу первым номером среди нападающих сборной?

- Первый номер у нас Акинфеев. Что до Дзюбы, то, когда прошла жеребьевка, мы соперников изучали. По идее, почему с большими защитниками должен играть большой нападающий? Но мы изучали соперников. Забил бы Смолов в первом матче или нет, во втором матче в любом случае отдали бы предпочтение Дзюбе. В тактическом плане он больше подходил, плюс он в хорошем состоянии.

Что касается того, кто основной, кто запасной, у нас нет ни одних, ни других. У нас есть стартовый состав. И вы все видели, какая у нас живая лавочка, как все друг друга поддерживают. И не случайно мы одержали две победы. Дзагоева уже с нами нет, Жирков под большим вопросом. Не дай бог получил бы карточку Головин. Надо, чтобы все 23 футболиста были готовы. Ни к одному вопросов нет. Надо теперь восстановиться, подобрать раненых и готовиться к следующему матчу. (Игорь РАБИНЕР)