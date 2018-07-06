Станислав Черчесов: "Дзагоев готовится к матчу. Посмотрим, готов ли начать с первых минут"

Главный тренер сборной России рассказал о состоянии восстановившегося от травмы полузащитника Алана Дзагоева и его шансах сыграть с Хорватией.

- Он уже тренируется, – заявил Черчесов. - Позавчера он тренировку пропустил, сегодня тренировался. Посмотрим, готов ли он с первых минут завтра начать игру. Во всяком случае, он к ней готовится.

Дзагоев получил повреждение в игре с Саудовской Аравией, но готовиться к четвертьфиналу в общей группе. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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