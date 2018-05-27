Станислав Черчесов: "Допинг-офицеры не раздражают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что предчувствовал приезд допинг-офицеров на тренировку команды на сборе в австрийском Нойштифте, которая состоялась в субботу, 26 мая. Специалист отметил, что игроки спокойно относятся к этим проверкам.

– В субботу в сборной проходили допинг-тесты. Не было проблем?

– Знаете, все-таки чутье меня не подвело. Я, как обычно, с утра потренировался немножко и вдруг мысль: "А где же наши друзья?!" И чуть позже мне говорят: "Приехали!" Я даже с ними с фотографировался!

– Допинг-офицеры не раздражают?

– Абсолютно нет. Другое дело, у нас есть определенные планы, и их приходится менять. Но мы понимаем, что это необходимость. Другой вопрос, зачем приезжать в шесть утра, как иногда случается. Ведь если у тебя правда что-то есть, то оно у тебя останется и в шесть утра, и в девять.

Но конкретно сегодня все было солидно и профессионально. Допинг-офицеры приехали в обед, их было немало, сделали все быстро. С нашей стороны тоже нет никаких проблем, мы выполняем пожелания и поручения. Игроки воспринимают спокойно – это такая же наша работа, как матчи или тренировки. В Новогорске мы однажды опоздали на тренировку, потому что допинг-офицер приехал только один! (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью Станислава Черчесова