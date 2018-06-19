Станислав Черчесов: "Дней отдыха мы не даем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет предоставлять дополнительных дней отдыха ни одному из футболистов команды. Сегодня Россия обыграла Египет со счетом 3:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2018.

- Матч с Уругваем, по сути, ничего не решает для нас. Насколько мы должны серьезно относиться к матчу с Уругваем, или кому-то надо будет дать день отдыха?

- Дни отдыха мы не даем, тем более на чемпионате мира. Уже вторая игра достаточно энергозатратная. Если бы сегодня не был готов футболист, который хорошо сыграл в первом матче, он бы на поле сегодня не вышел. Слава богу, у нас медицинский штаб работает на высшем уровне, и когда информация приходит - начинаем готовить игроков. Уругвай - совершенно другая команда, совершенно другого уровня. И надо подбирать состав и тактику, которая в этой игре позволит быть успешными. А специально дать кому-то отдохнуть - мы этим не занимаемся. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

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