Станислав Черчесов: "Четверка не попавших в заявку игроков? Это ни о чем не говорит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

– В каком состоянии Мариу Фернандес?

– В нормальном. Понятно, что после сборов у игроков сводит ноги, поэтому я его и поменял. Это была единственная незапланированная замена.

– Игнашевича тоже лечили. С ним все в порядке?

– Да.

– Ерохин не попал в заявку из-за того, что лишь накануне вернулся в общую группу после травму?

– Это первая причина.

– Четверка игроков, помимо Ерохина, не попавшая в заявку – первые кандидаты на выход?

– Сегодня это ни о чем не говорит. В заявке должно быть 23 человека. И мы выбрали тех, кого выбрали. (Игорь РАБИНЕР)​

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