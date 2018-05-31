Станислав Черчесов: "Четверка не попавших в заявку игроков? Это ни о чем не говорит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.
– В каком состоянии Мариу Фернандес?
– В нормальном. Понятно, что после сборов у игроков сводит ноги, поэтому я его и поменял. Это была единственная незапланированная замена.
– Игнашевича тоже лечили. С ним все в порядке?
– Да.
– Ерохин не попал в заявку из-за того, что лишь накануне вернулся в общую группу после травму?
– Это первая причина.
– Четверка игроков, помимо Ерохина, не попавшая в заявку – первые кандидаты на выход?
– Сегодня это ни о чем не говорит. В заявке должно быть 23 человека. И мы выбрали тех, кого выбрали. (Игорь РАБИНЕР)
Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо //
Игорь Акинфеев: "Эмоций сейчас никаких" //
Полный календарь чемпионата мира по футболу //
Все о чемпионате мира по футболу - здесь
Опрос
- Сергей Игнашевич
- Станислав Черчесов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Мариу Фернандес
- Александр Ерохин (футбол)