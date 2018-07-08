Станислав Черчесов: "Через четыре года в Катаре мы выступим лучше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с приветственным словом перед десятками тысяч болельщиков в столичной фан-зоне на Воробьевых горах.



- Мы рады всех вас приветствовать, мы были вместе, вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком, - сказал Черчесов. - Понятно, что мы хотели еще дальше пройти, через четыре года в Катаре (на чемпионате мира-2022 - Прим. "СЭ") мы выступим лучше, но без вас нам будет сложно. Все туда!



Что запомнилось на турнире? Весь турнир пролетел как один миг, поддержка каждую секунду чувствовалась.



ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 2022 году.

Сборная на Воробьевых горах - видеотрансляция!

