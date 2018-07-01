Станислав Черчесов: "Боюсь, это был последний матч Жиркова на ЧМ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника команда Юрии Жиркове, который был заменен в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти).

- Боюсь, для Жиркова это был последний матч на турнире. Если мы его только к финалу не подготовим. С больной ногой вышел, тайм выдержал, но потом стало сказываться, - сказал Черчесов.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля в Сочи с победителем пары Хорватия - Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало - 21.00). (Игорь РАБИНЕР)

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