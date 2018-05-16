Станислав Черчесов: "Благодарен Слуцкому за предоставление всех возможных документов о подготовке сборной к Евро-2016"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что бывший тренер национальной команды Леонид Слуцкий предоставил ему возможные документы о подготовке сборной к чемпионату Европы-2016 и рассказал многое в личной беседе.
- Для начала уточню важный момент. Возможна ли не вынужденная, не из-за травмы, замена кого-то из участников сбора в Австрии резервистом? - спрашиваю Черчесова.
- Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в "список 28", не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в "список 35"? Никто.
- А почему, формируя состав для работы в Австрии, вы остановились на числе 28?
- Столько же футболистов – четыре вратаря и 24 полевых игрока - мы приглашали в прошлом году для подготовки к Кубку конфедераций. Опыт подсказывает, что это оптимальное число для правильного тренировочного процесса. Да, есть определенное неудобство с объявлением нескольким футболистам, что они не остаются в команде, но мы профессиональные люди. И каждый тренер с этим сталкивается, причем не только в выборе заявки, но и перед каждым матчем - при определении состава на игру.
Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал. Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно. Коллега два года назад взял на сбор 20 полевых игроков, то есть полный комплект без запасных. А потом случились травмы. (Игорь РАБИНЕР)
Полная версия интервью с Черчесовым - здесь
Serenky25
Выдержка из представленных материалов: Кушаем говно – этапы приготовления к употреблению Конечно съесть свежую какашку хватит выдержки не у каждого. В основном это все из-за цвета и запаха. Пока она теплая, запах сильный, по мере остывания он будет уменьшаться. Поэтому в первую очередь нам нужно обработать говно и избавить его от запаха. Как же это сделать? Запах фекалиям придает газ, которым насыщается говно в нашем кишечнике, он выделяется в процессе жизнедеятельности бактерий нашего кишечника. Этот самый газ проникает в каловые массы, так как структура кала пористая. В итоге получается насыщение фекалий пахучими газами. Для того чтобы от них избавится необходимо дать какашке немного полежать. Чтобы она не подсыхала, положите её в морозилку. Таким образом вы избавитесь от газов и уменьшите запах. Но этот шаг не способен полностью отбить запах и кушать такую какашку ещё нельзя. Дело в том, что пахучие газы, более правильно называть их едкими, имеют особенности впитываться непосредственно в ткани. Придать аромат нашей какашке помогут травы. Отлично подойдет лавровый лист, сушенный укроп и петрушка, душистый перчик, также добавьте свежую петрушку. Далее вам понадобится марля или стерильный бинт. Для одной какашки диаметром 3 см и длиной порядка 10 см, нам понадобится холст 6×20 см. Развернув необходимое количество марли или бинта, разложите на ней лавровый лист, рассыпьте сушёную зелень. Затем на один край положите какашку и начинайте заворачивать. Таким образом у вас должен получится своего рода рулет. Какашка должна быть полностью и обильно покрыта вышеперечисленными ингредиентами. Теперь необходимо подвергнуть наш деликатес термической обработке. Готовить какашку мы будем на пару, как манты, примерно 30 минут. Марля не позволит ей развалиться. При паровой обработке, каловые массы впитают в себя ароматы трав и потеряют свой изначальный запах. При пропарке, выйдут все оставшиеся газы и кушать какашку будет гораздо приятней. Также из неё выйдут жидкости, и она приобретёт более твердую консистенцию. По готовности потяните марлю за края, тем самым вы ещё раз её дополнительно отожмете и сделаете её более сухой и плотной. Теперь говно готово и его можно кушать.
21:12