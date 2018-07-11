Станислав Черчесов: "Беру вину за выступление Смолова на ЧМ-2018 на себя"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за выступление нападающего Федора Смолова на чемпионате мира-2018. Форвард принял участие в 5 матчах, но голами не отметился. Также он не реализовал свою попытку в серии пенальти после матча 1/4 финала против Хорватии.

- Это его первый чемпионат мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошел, – сказал Черчесов в эфире RT. – Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание.

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