Станислав Черчесов: "Беру вину на себя за выступление Смолова на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что берет вину на себя за выступление нападающего национальной команды Федора Смолова на чемпионате мира-2018. Он отметил, что не общался с форвардом после незабитого пенальти в матче с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

- Время пройдёт – мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги, - сказал Черчесов в эфире RT. - В конце концов это его первый чемпионат мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошёл. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание.

Смолов принял участие в 5 играх на чемпионате мира и не отметился результативными действиями.

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