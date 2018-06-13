18:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Аргентина психологически не готова играть без Месси"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о сборной Аргентины. Он считает, что команде тяжело играть без Лионеля Месси.

- У сборной Аргентины - есть проблема - они психологически не готовы играть без Месси. Я не говорю, что это команда одного игрока, но без Лионеля они играть не могут, - цитирует тренера La Vanguardia. - Это было, когда после матча с нами они играли с Нигерией, а также проиграли Испании. Они зависят от Месси.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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