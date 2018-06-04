Станислав Черчесов: "Алиби у меня нет и быть не может"

Главный тренер сборной России в разговоре с журналистами подвел итоги своей двухлетней работы со сборной и посетовал на травмы основных игроков.

- 11 августа будет два года, как вы тренируете сборную. Вы довольны всем этим отрезком?

- Если скажу, что мы сделали все, что хотели, это будет лукавством. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Причем не один или два, а несколько тех, на кого мы рассчитывали. Причем они играли в основном составе, а в последних матчах их уже не было. Ты никогда не можешь спланировать, что отыграв с Аргентиной и Испанией на приличном уровне, в марте планируешь два таких же матча с топ-сборными, а у тебя уже нет шести игроков основного состава.

Но алиби у меня нет и быть не может, мы его не ищем. Видимо, матчи с австрийцами стали нашим камнем преткновения. Ведь даже в предыдущие годы мы, готовясь к этому сопернику целенаправленно, проигрывали с таким же счетом – 0:1. А сейчас мы целенаправленно к нему не готовились.

- Начнет ли Мариу Фернандес завтра в стартовом составе игру с Турцией?

- Вас интересует Мариу, а нас - команда. Мариу сыграл порядка 60-70 минут с австрийцами, если не изменяет память. Замену его я сделал незапланированную, его начали хватать судороги. А так он влился в коллектив, у нас шесть игроков ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА, доктор из ЦСКА. Играем завтра на стадионе ЦСКА. Поэтому у него ничего не поменялось. Убежден, что завтра будет намного лучше.

В 18 матчах под руководством 54-летнего Черчесова сборная России одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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