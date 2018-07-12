Стало известно, почему Перишич попал в больницу

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич вчера был доставлен в одну из московских больниц с подозрением на травму правого коленного сустава, сообщает РЕН ТВ. 29-летний хорват получил повреждение в матче 1/2 финала чемпионата мира против Англии (2:1 д.в.).

Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы. Пока неизвестно, сможет ли форвард принять участие в финальном матче турнира против Франции (15 июля, "Лужники").

Напомним, Перишич был признан лучшим игроком встречи между Хорватией и Англией. Он забил гол и отдал результативную передачу.

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