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Стало известно, когда выйдут из отпуска игроки ЦСКА, выступавшие на ЧМ-2018 в составе сборной России


Тренерский штаб ЦСКА определился, когда игроки армейцев, выступавшие в составе сборной России на ЧМ-2018, выйдут из отпуска. 

Хавбеки Александр Головин и Алан Дзагоев присоединятся к команде 17 июля. Защитник Мариу Фернандес и голкипер Игорь Акинфеев прибудут в расположение армейцев 22 июля.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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