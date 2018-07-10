Стало известно, когда выйдут из отпуска игроки ЦСКА, выступавшие на ЧМ-2018 в составе сборной России

Тренерский штаб ЦСКА определился, когда игроки армейцев, выступавшие в составе сборной России на ЧМ-2018, выйдут из отпуска.

Хавбеки Александр Головин и Алан Дзагоев присоединятся к команде 17 июля. Защитник Мариу Фернандес и голкипер Игорь Акинфеев прибудут в расположение армейцев 22 июля.

Тренерский штаб #ЦСКА определился, когда игроки @TeamRussia присоединятся к команде после #ЧМ2018



Александр Головин и Алан Дзагоев начнут предсезонную работу 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес – 22 июля pic.twitter.com/irqqFuOM5v – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 июля 2018 г.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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