Стало известно, что больше всего впечатлило иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Иностранных болельщиков на чемпионате мира-2018 больше всего впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей (91 процент), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%).



В опросе приняли участие 5367 зарубежных гостей. Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

Респондентам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно теплая погода (63%).



В Ростове-на-Дону болельщиков в большей степени порадовала вкусная еда, в Москве и Санкт-Петербурге - красота архитектуры и культурное наследие страны, в Самаре - доброжелательность волонтеров, в Волгограде – русское гостеприимство, в Нижнем Новгороде - качество спортивных объектов и городская инфраструктура, а в Казани - колорит российских городов.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь