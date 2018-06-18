Стала известна причина сенсационной победы Мексики над Германией. Видео

После матча ЧМ-2018 Германия – Мексика (0:1) в сети распространилось видео, которое может служить объяснением сенсационного результата и поражения действующего чемпиона мира.

На ролике, опубликованном одним из пользователей Твиттера, женщина перед встречей осеняет крестным знамением каждого игрока мексиканской команды.

Болельщица делала это по телевизионной трансляции, когда камера во время исполнения гимна показывала каждого игрока сборной Мексики по-отдельности.

- Я на 100 процентов уверена, что моя бабушка стала причиной победы сборной Мексики, - подписала пользователь Твиттера свое видео.

Видео собрало 371 тысячу лайков и получило 144 тысячи ретвитов.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE – paola (@paolaa_janet) 17 июня 2018 г.

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