Стал известен соперник сборной России по плей-офф ЧМ-2018

Сборная России в последнем туре группового турнира чемпионата мира-2018 уступила Уругваю (0:3). Команда заняла второе место в группе А с шестью очками. В 1/8 финала россияне сыграют с победителем группы В.

Этот квартет выиграла сборная Испании, лишь в самом конце сравняв счет в игре с Марокко (1:1). Второй стала Португалия, которая поделила очки с Ираном (1:1).

Матч Россия - Испания состоится 1 июля в "Лужниках". Игра Португалия - Уругвай пройдет в Сочи 30 июня.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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