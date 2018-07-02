Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу ЧМ-2018

Сборная Хорватии обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 - 1:1, 3:2 по пенальти. Тем самым стализвестен соперник сборной России по четвертьфиналу турнира. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Соперники ранее встречались три раза. В двух матчах была зафиксирована ничья со счетом 0:0, Еще одна игра завершилась в пользу хорватов - 3:1.

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