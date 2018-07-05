Стадион "Зенит", который был тренировочной площадкой ЧМ-2018 в Волгограде, передадут "Ротору-2"

В Управлении пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области рассказали как будут использоваться тренировочные поля, которые использовались на ЧМ-2018.

– На тренировочных площадках спорткомплекса "Зенит" и Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК), реконструированных в преддверии ЧМ-2018, будут заниматься студенты и воспитанники футбольных секций, – сообщили в пресс-службе. – Стадион "Зенит" стал базой для команды "Ротор-Волгоград-2", также в спорткомплексе футбольные секции посещают более 800 юных спортсменов. И база ВГАФК, и поле "Зенита" будут использоваться как площадки для проведения турниров регионального, всероссийского и международного уровней. (Арман МКРТЧЯН)