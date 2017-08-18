Стадион в Саратове могут исключить из списка резервных арен чемпионата мира-2018

Правительство России может принять принципиальное решение об исключении стадиона "Авангард" в Саратове из списка резервных площадок для проведения чемпионата мира-2018.

После окончания мирового первенства объект должен стать общедоступной площадкой для занятий спортом в Саратове: предполагается обустройство нового газона, беговых дорожек, трибун и подтрибунных помещений.

- Нас заверили и в том, что прорабатывается вопрос отбора подрядчиков. У нас есть правительство РФ, которое в случае, если есть какие-то опасения, примет решение, - приводит "Взгляд-инфо" слова начальника профильного отдела Министерства спорта РФ Кирилла Леонова. - Есть официальная позиция руководства области о том, что прорабатывается вопрос финансирования. Будет ли это за счет города, области или бюджетного кредита - вопрос региональных властей. Правительство Саратовской области заверения о том, что все будет сделано, дает.

Напомним, что турнир пройдет с 14 по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.