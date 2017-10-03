Стадион в Самаре планируется сдать в эксплуатацию в начале 2018 года

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что стадион для чемпионата мира-2018 сдать в эксплуатацию в начале 2018 года. Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, строится с 2014 года.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в целом подготовка к проведению ЧМ-2018 году проходит в соответствии с графиком, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре. Изначально планировалось, что стадион введут в эксплуатацию в 2017 году, позже дату перенесли на 2018 год.

"Ревизия – дело не быстрое, если это не пустые слова, поэтому на это потребуется, конечно, время. До конца года, как минимум", – приводит "Р-Спорт" слова Азарова, отвечавшего на вопрос о том, когда планируется завершить ревизию.

Отвечая на вопрос, когда планируется сдать стадион в эксплуатацию, Азаров заявил: "В начале года, я уверен".

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.