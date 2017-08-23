Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов более чем на 70 процентов

Заместитель генерального директора компании-подрядчика "Самара Арены" Сергей Пономарев сообщил, что работы на стадионе будут завершены до конца года, несмотря на отставание в графике на 30 дней. Он также добавил, что готовность арены составляет более 70 процентов.

– Отставание составляет 30 дней, это обусловлено высокой трудоемкостью работ. Готовность арены составляет более 70 процентов, – приводит ТАСС слова Пономарева. - Мы планируем завершить все работы до конца 2017 года, а в начале 2018 года будет произведена сдача документации и пуско-наладочные работы.

Мы хотим лучшего темпа строительства и стараемся его достичь. Сейчас нужно использовать теплое время, чтобы завершить работы с наружным периметром – внешние покраски, внешние плиточные работы, земельные и благоустроительные работы.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Самаре состоятся шесть встреч – четыре на групповом этапе, в том числе игра сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.