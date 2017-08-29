Стадион в Самаре к ЧМ-2018 будет сдан в срок

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что строительство стадиона в Самаре к чемпионату мира-2018 будет завершено в срок. Он также добавил, что у него нет опасений за газон на арене.

– Не могут все стадионы идти ноздря в ноздрю. Какие-то вырываются вперед, какие-то отстают, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – В связи с событиями прошлого года существует некое отставание. Но сейчас это отставание компенсируется. На прошлой неделе был визит, который внес определенную ясность в то, как будет развиваться стадион, снял многие болезненные вопросы. У нас есть уверенность, что стадион будет сдан в срок, и мы успеем провести там несколько игр весной.

Опасений за газон в Самаре нет. Самара – не Чукотка и не Мурманск, там с климатом все гораздо приятнее. Специалисты говорят, что сентябрь – вполне уместное время для устройства рулонного газона. Это дает достаточное количество времени, чтобы отследить динамику роста и его приживаемости. Бывали случаи, когда газон вообще перестилался за двое суток. Но мы надеемся, что такого не случится, и все будет нормально.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Самаре состоятся шесть встреч – четыре на групповом этапе, в том числе игра сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.