Стадион в Калининграде подорожал на полмиллиарда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что стоимость строительства стадиона "Калининград" выросла на 500 миллионов рублей. По его словам, связано это с "возникшими трудностями по почвам".

- На подготовку объектов к ЧМ-2018 мы потратили больше 50 миллиардов рублей – это и федеральные, и региональные, и частные деньги, - приводит слова Алиханова ruwest.ru со ссылкой на онлайн-интервью "Газете.ru". - Но это не только Остров, не только стадион, не только 150 га. Это и коммуникации, канализация, вода. Дороги, эстакады, взлетно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах.

Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.