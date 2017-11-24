16:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Стадион в Калининграде подорожал на полмиллиарда

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что стоимость строительства стадиона "Калининград" выросла на 500 миллионов рублей. По его словам, связано это с "возникшими трудностями по почвам". 

- На подготовку объектов к ЧМ-2018 мы потратили больше 50 миллиардов рублей – это и федеральные, и региональные, и частные деньги, - приводит слова Алиханова ruwest.ru со ссылкой на онлайн-интервью "Газете.ru". - Но это не только Остров, не только стадион, не только 150 га. Это и коммуникации, канализация, вода. Дороги, эстакады, взлетно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах.

Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://ruwest.ru/news/78260/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rybinsk

Колхозные деньги не жалко.

16:28

Несвин

Берут пример со своих питерских коллег. Но работают так, по мелочи... На пиво, да на сигареты.

16:21