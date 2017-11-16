Стадион в Калининграде готов к ЧМ-2018 на 89 процентов

Готовность стадиона в Калининграде, возводящегося к чемпионату мира-2018, составляет 89 процентов, сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. Генподрядчику рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте, чтобы уложиться в заданные графиком работ сроки.

– В целом строительная готовность стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде составляет порядка 89 процентов, – цитирует пресс-служба Минстроя РФ слова Ставицкого. – Для сдачи объекта в срок рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте.

Основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены. При строительстве стадиона задействовано 794 и 111 единиц техники. Чемпионат мира–2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.