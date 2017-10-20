Стадион "Санкт-Петербург" подорожал еще на 113,5 миллиона рублей

Стоимость строительства стадиона "Санкт-Петербург" увеличилась еще на 113,5 миллиона рублей, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, информирует RNS.
"Водоконал Санкт-Петербурга" в рамках исполнения контракта с "Фондом капитального строительства и реконструкции" разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов "для завершения строительства на объекте "Приморский парк Победы" и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова", – указано в закупке.
Стоимость контракта составила 113,497 миллиона рублей, закупка произведена у единственного поставщика, ООО "Фортис", основанной в 2016 году.
Отмечается, что последний госконтракт, связанный с ареной, был заключен в августе этого года и касался экспертизы характеристик материалов стадиона, сумма контракта составила 4 миллиона рублей. В течение 2017 года компания, по данным госзакупок, уже обслужила два контракта "Водоканала" на поставку труб, а также на поставку шпунта для строительства входной группы на стадион в мае 2017 года, тот контракт составил 330 миллионов рублей.
Решение о строительстве стадиона было принято в 2004 году, он был заложен в 2007 году. Стадион принял матчи Кубка Конфедераций в 2017 году и примет матчи чемпионата мира в 2018 году.
Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта. По последним комментариям вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина (в мае 2017 года), стоимость стадиона составляет 43 миллиарда рублей.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Zenit-arena-podorozhala-esche-na-1135-mln-rublei-2017-10-19/
Никто62
Это просто мелочь в маштабах страны.Там воруют покруче.Нефть газ уголь древесина-все гонят за границу и деньги назад не приходят
19:35
Спринт
Хламида "Распил-Арены" никогда не будет нормальным футбольным стадионом. А все косяки впарят ФК "Зенит", которому после показухи ЧМ-2018, придется всё расхлёбывать, под (мудрым) присмотром властных бакланов.
19:11
баламошка
И это только за последний час.
18:53