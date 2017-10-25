Стадион "Калининград" откроется 17 марта матчем "Балтика" - "Ротор"

Встреча 28-го тура первенства ФНЛ "Балтика" – "Ротор" станет матчем открытия стадиона "Калининград". Игра пройдет 17 марта 2018 года.

– Запланировано, что 17 марта 2018 года на новом стадионе пройдет первый тестовый матч. "Балтика" в рамках первенства ФНЛ примет волгоградский "Ротор". Готовность калининградского стадиона к чемпионату мира к настоящему времени составляет 83 процентов. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, в здании продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций, облицовочные работы. Стадион рассчитан на 35 тыс. зрителей. Строительство должно завершиться к концу текущего года. – гласит сообщение на официальном сайте "Балтики".

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.