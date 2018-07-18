США, Германия и Бразилия - лидеры по количеству болельщиков на ЧМ в России

Вице-премьер Ольга Голодец на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила, что немцы, американцы и бразильцы стали лидерами по числу купленных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России среди иностранцев. По ее словам, матчи ЧМ посетили 25 президентов различных государств, семь членов королевских семей и 11 глав правительств, 7,7 миллиона человек посетили фан-зоны.

- Лидерами по купленным билетам среди иностранцев стали граждане США, Бразилии и Германии, - цитирует ТАСС Голодец. - Этот турнир побил многие рекорды в разных сферах. На матчах чемпионата побывало 3 миллиона 31 тысяча 768 человек. По всем матчам посещаемость была очень высокая, она достигала почти 100 процентов - 99,8 и 99,9 процента.

806 тысяч иностранцев получили перед ЧМ-2018 паспорт болельщика, а всего страну посетили около 3 миллионов иностранных болельщиков. Несколько миллионов позитивных сообщений (в соцсетях) изменили представление о России и сформировали образ открытой, технологичной, гостеприимной страны.