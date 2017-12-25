Срок действия Fan ID на ЧМ-2018 может быть изменен

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона об изменениях в правовом регулировании вопросов подготовки и проведения в России чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт правительства РФ. Согласно документу, период для безвизового въезда болельщиков на территорию России по паспорту болельщика (Fan ID) как в бумажном, так и в электронном формате, может стать равным.

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме, - говорится в документе. - Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата".

В действующей редакции закона о ЧМ-2018 прописано, что иностранные зрители при наличии Fan ID на бумажном носителе могут приехать на турнир за 10 дней до первого матча турнира. Эти условия будут действительны еще 10 дней после завершения мирового первенства. Обладатели паспорта болельщика в электронной форме имеют право въехать на территорию России за 72 часа до начала первой игры, он будет действителен до дня финала турнира.

Отмечается, что проект увеличивает срок действия Fan ID в электронной форме, но сокращает его для тех обладателей бумажного варианта документа.

"Действие карты зрителя в электронной форме для въезда в Россию в те же сроки, что и действие карты зрителя на бумажном носителе, создаст более комфортные условия для иностранных зрителей, прибывающих в Россию, - поясняется в документе. - Эта мера позволит избежать рисков, связанных с оформлением заявок на получение карты зрителя на бумажном носителе незадолго до начала матча, приведет к повышению уровня обслуживания зрителей чемпионата".

Кроме того, проект закона предполагает дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом для аккредитованных представителей СМИ до мест проведения матчей.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.