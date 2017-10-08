Срна навестил сборную Хорватии перед матчем с Украиной

Защитник "Шахтера" Дарио Срна встретился с игроками сборной Хорватии в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Украины. Хавбек, играющий в украинском чемпионате с 2003 года, пожелал соотечественникам удачи.

Матч Украина - Хорватия состоится 9 октября. За тур до конца отборочного турнира украинцы и хорваты имеют одинаковое количество очков, но хорватская сборная опережает соперника по дополнительным показателям.