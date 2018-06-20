Среди бразильских болельщиков, заставивших москвичку спеть оскорбительную песню – чиновник и полицейский

Один из бразильских болельщиков, заставивших москвичку спеть оскорбительную песню, оказался главой департамента туризма муниципалитета Ипожука Диего Валенса Ятоба. Об этом сообщают местные СМИ.

На видео, которое было ранее опубликовано в интернете, также опознали лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса. Россиянка стоит в окружении бразильцев, которые скандируют по-португальски "розовая вагина", добавляя слово "русская". Девушка, судя по реакции, не знает значения слов. В департаменте полиции открыли дисциплинарное расследование по поводу поведения своего коллеги.

На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать бразильских фанатов.

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