Спортшколы Кубани получат построенные к ЧМ-2018 тренировочные базы

Тренировочные базы Краснодарского края, построенные для чемпионата мира-2018, передадут детским спортивным школам, сообщил замгубернатора региона Николай Долуда. По словам чиновника, после мирового первенства он ожидает роста числа воспитанников спортивных секция.

– После проведения чемпионата мира по футболу тренировочные площадки в Адлере, Анапе и Геленджике планируется передать детским спортивным школам, – приводит ТАСС слова Долуды. – Это полноценные стадионы с трибунами не менее чем на 500 человек, с натуральным газоном, искусственным освещением, оборудованные в соответствии с требованиями FIFA.

Сегодня в спортивных школах края занимаются футболом более 33 тыс. юных спортсменов. Проведение чемпионата мира, несомненно, увеличит интерес к футболу, и тысячи ребят придут в спортивные секции.