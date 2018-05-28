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"Сплав опыта и шницеля". Игнашевич - о фото с партнерами по сборной


Защитник сборной России Сергей Игнашевич в своем Интаграме опубликовал фотографию с партнерами по национальной команде - Владимиром Габуловым, Владимиром Гранатом, Федором Кудряшовым, Сосланом Джанаевым и Юрием Газинским.

- Сплав опыта и шницеля, - прокомментировал запись 38-летний Игнашевич.

Напомним, что сборная России перед чемпионатом мира-2018 проводит тренировочный сбор в Австрии

 

Сплав опыта и шницеля💪 #Austria#СборнаяРоссии

Публикация от Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) 28 Май 2018 в 12:43 PDT

 

 

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