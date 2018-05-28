"Сплав опыта и шницеля". Игнашевич - о фото с партнерами по сборной

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в своем Интаграме опубликовал фотографию с партнерами по национальной команде - Владимиром Габуловым, Владимиром Гранатом, Федором Кудряшовым, Сосланом Джанаевым и Юрием Газинским.
- Сплав опыта и шницеля, - прокомментировал запись 38-летний Игнашевич.
Напомним, что сборная России перед чемпионатом мира-2018 проводит тренировочный сбор в Австрии.
- Сослан Джанаев (футбол)
- Сергей Игнашевич
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Юрий Газинский
- Чемпионат мира 2018