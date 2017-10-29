08:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Список судей ЧМ-2018 будет определен до конца года


Глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка отметил, что список судей чемпионата мира 2018 года будет определен до конца года. При этом он отметил, что точной даты пока нет.

- Точной даты, когда мы назовем список арбитров, пока нет, но это должно случиться довольно скоро, - цитирует ТАСС Бузакку. - Думаю, мы определимся до конца текущего года. Нам предстоит много работы, полгода мы посвятим подготовке к турниру.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

 

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http://tass.ru/sport/4685659

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