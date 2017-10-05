Спецслужбы обсудили безопасность на Олимпиаде и чемпионате мира в России

В преддверии Олимпиады в Пхенчхане и чемпионата мира 2018 года в России спецслужбы ряда стран рассмотрели вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, информирует официальный сайт ФСБ РФ.
Совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов – партнеров ФСБ России состоялось в Краснодаре 4-5 октября. На нем присутствовали 117 делегаций из 76 стран и 6 международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СНГ и Евросоюза.
Отмечается, что были достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.
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http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438197%40fsbMessage.html