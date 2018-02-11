16:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Спасатели ликвидировали условный пожар на стадионе в Калининграде

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На стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде прошли крупномасштабные пожарно-тактические учения, сообщает "Русский Запад". В них приняли участие более 80 человек и 20 единиц техники. По легенде учений, пожар произошел в баре ресторана, расположенного на стадионе, и огонь быстро распространился на площади более 20 кв.м. Помещения ресторана, западная трибуна и стилобат с западной стороны стадиона оказались сильно задымлены.

Посетителей ресторана экстренно эвакуировали на стилобат, а зрителей западной трибуны, примыкающей к горящему помещению, – на футбольное поле.

Спасатели не только занимались тушением пожара, но и искали возможных пострадавших и оказывали им помощь. Роли пострадавших футбольных фанатов исполнили статисты.

Эвакуация людей, поиск и спасение пострадавших, как и было запланировано, заняли около 15 минут. В целом учения, по мнению организаторов, получили положительную оценку.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Дополнительная информация

http://ruwest.ru/news/80346/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

А это были условные спасатели?

16:55

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