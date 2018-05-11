"Спартак" подтвердил информацию о травме Селихова

Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил серьезную травму. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

- Сегодня на утренней тренировке "Спартака", который продолжает подготовку к матчу с "Динамо", серьезную травму получил наш вратарь Александр Селихов, - говорится в сообщении.- Первоначальный диагноз – разрыв ахиллова сухожилия. Сейчас Александр проходит углубленное медобследование в одной из московских клиник. Если диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.

В связи с травмой Селихов не попал в состав сборной России на ЧМ-2018.

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