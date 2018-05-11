"Спартак" подтвердил информацию о травме Селихова

Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил серьезную травму. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.
- Сегодня на утренней тренировке "Спартака", который продолжает подготовку к матчу с "Динамо", серьезную травму получил наш вратарь Александр Селихов, - говорится в сообщении.- Первоначальный диагноз – разрыв ахиллова сухожилия. Сейчас Александр проходит углубленное медобследование в одной из московских клиник. Если диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.
В связи с травмой Селихов не попал в состав сборной России на ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
Все о чемпионате России по футболу
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-05-11-selikhov_poluchil_seryeznuyu_travmu/
Markonie
эхххх... не хватало опять пожара
16:00
Островзаячий
Ребров будет стоять. Для Динамо это сказка. А как радуется Гинер. Конечно в скобочках.
15:11