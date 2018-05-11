14:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Спартак" подтвердил информацию о травме Селихова

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Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил серьезную травму. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

 - Сегодня на утренней тренировке "Спартака", который продолжает подготовку к матчу с "Динамо", серьезную травму получил наш вратарь Александр Селихов, - говорится в сообщении.- Первоначальный диагноз – разрыв ахиллова сухожилия. Сейчас Александр проходит углубленное медобследование в одной из московских клиник. Если диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.

В связи с травмой Селихов не попал в состав сборной России на ЧМ-2018.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-05-11-selikhov_poluchil_seryeznuyu_travmu/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Markonie

эхххх... не хватало опять пожара

16:00

Островзаячий

Ребров будет стоять. Для Динамо это сказка. А как радуется Гинер. Конечно в скобочках.

15:11

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