Спаллетти отказался возглавить сборную Италии до назначения Вентуры?

Федерация футбола Италии рассматривала главного тренера "Интера" Лучано Спаллетти в качестве основного кандидата на пост наставника сборной после ухода Антонио Конте, сообщает Calciomercato.com. По информации источника, экс-рулевой "Зенита" отклонил предложение летом 2016 года, после чего команду возглавил Джампьеро Вентура.

Напомним, за 1 тур до завершения отбора чемпионата мира 2018 года итальянцы лишились шанса напрямую попасть на турнир, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда Вентуры занимает второе место в рейтинге сборных, занимающих вторые места в своих отборочных группах. Она гарантировала себе участие в стыковых играх за право сыграть на мировом первенстве в России.