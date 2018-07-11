Совладелец ресторана "Белград": "Не знаю, как видео с Видой попало в интернет. Может, кто-то взломал его телефон"

Совладелец киевского ресторана сербской кухни "Белград" Йован рассказал о втором видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, которое было опубликовано в интернете.

- Я не знаю, как это видео попало в общий доступ. Может, сломали мой телефон или телефон Домагоя. Теперь, говорят, телефоны отобрали, - цитирует совладельца ресторана Hromadske.ua. - Мы здесь смотрим и футбол, и баскетбол, и водное поло ... Болеем, иногда делаем ставки. И за Сербию, и за Хорватию и за Украину. Зачем раздувать то, чего нет? Он когда в Киеве жил, все время сюда заходил – все-таки родная кухня. Мы его любим. Говорят, россияне подняли шум из-за того, что он сказал "Слава Украине". А что он должен был говорить? Vive la France?

Кому отправляли ролики Вида и Вукоевич?

Также Йован перевел, что говорит Вида на этом ролике: "Рассчитаюсь, когда приду. Слава Украине! Белград, зажигай! Давай брат, маши! Привет кабаку "Белград" в Киеве, мы там зажигали ... Йован, целуй всех".

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3) Огнен Вукоевич после матча посвятил победу киевскому "Динамо" и Украине, а Вида сказал: "слава Украине". После этого первый был исключен из делегации сборной и оштрафован, а второму вынесли предупреждение.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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