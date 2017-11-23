Совфед получил данные о готовящейся на Западе "атаке" на ЧМ-2018

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил о получении ведомством документальных сведений о том, что США через европейские страны намерены оказать давление на Россию, а также "атаковать" предстоящий чемпионат мира-2018. Чиновник подчеркнул, что данная информация заслуживает доверия.

- В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году, - цитирует "Р-Спорт" Климова. - У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране.

Он отметил, что возглавляемой им комиссии Совета Федерации "придется принимать ответные меры". По словам Климова, комиссия обсудит этот вопрос на заседании 28 ноября. В мероприятии примут участие представители МИД РФ, Министерства спорта РФ, а также Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.