Совфед получил данные о готовящейся на Западе "атаке" на ЧМ-2018

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил о получении ведомством документальных сведений о том, что США через европейские страны намерены оказать давление на Россию, а также "атаковать" предстоящий чемпионат мира-2018. Чиновник подчеркнул, что данная информация заслуживает доверия.
- В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году, - цитирует "Р-Спорт" Климова. - У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране.
Он отметил, что возглавляемой им комиссии Совета Федерации "придется принимать ответные меры". По словам Климова, комиссия обсудит этот вопрос на заседании 28 ноября. В мероприятии примут участие представители МИД РФ, Министерства спорта РФ, а также Олимпийского комитета России.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
abs68
США превратилась из великой державы во второсортную, от невозможности и бессилия стали мелкими пакостниками.
13:18
Arkadiy1976
Вот переписку Родченкова все видели. А когда власть постоянно говорит "на нас собираются напасть", то почему бы не показать эти доказательства народу? Иначе "есть основание считать", что всё это не более чем отвлечение народа от внутренних проблем.
12:57